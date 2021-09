La Région déploie de nouveaux purificateurs d’air et capteurs de CO2

Le Conseil régional a voté le financement de nouveaux purificateurs d’air pour les lycées et les écoles des communes de la région ainsi qu’un investissement de 1,6 million d’euros pour l’acquisition de capteurs de CO2.



Pour la rentrée, Laurent Wauquiez avait annoncé le déploiement de 3000 capteurs de CO2 dans les lycées. Ces derniers permettront d’évaluer la qualité de l’air dans les lycées et de déterminer les besoins d’aération des locaux des établissements.



Dans la continuité de ce qui a déjà été réalisé, le Conseil régional a voté ce 17 septembre un financement de plus de 255 000 euros à destination des communes pour l’acquisition de matériels de purification par filtration.

Concernant les lycées, ce sont plus de 40 000 euros supplémentaires qui ont été débloqués pour poursuivre l’équipement des établissements de la région.