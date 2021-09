Les Bad Gones feront leur retour dimanche face à Strasbourg

Le groupe de supporters ultras de Bad Gones 1987 a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il serait bien présent ce dimanche soir à 20h45 au Groupama Stadium à l’occasion de la rencontre entre l’Olympique Lyonnais et le Racing Club de Strasbourg. Alors qu’ils avaient boycotté les deux premières rencontres en raison de l’instauration du pass sanitaire, les pensionnaires du Virage Nord devraient mettre du baume au coeur aux joueurs ainsi qu’au stade de manière plus globale dimanche.

Malgré leur retour, le groupe a tenu a rappelé que sa “position sur le pass sanitaire n’a pas changé. Cette mesure sanitaire annoncée initialement comme temporaire et qui a déjà vocation à être prolongée (ad vitam aeternam?) n’a toujours pas trouvé grâce à nos yeux”. Mais l’envie de revenir au stade semble avoir primé sur sa décision. Pour rappel, cela fait plus de 18 mois que les Bad Gones n’ont plus remis les pieds au stade puisqu’avant le boycott, le Covid était passé par là.