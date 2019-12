Les fruits et les légumes d’été bio interdits à la vente en France pendant l’hiver

Conformément à la décision du Comité national de l’agriculture biologique (Cnab) prise en juillet dernier, il est interdit, depuis le 21 décembre, de vendre en France des fruits et légumes d’été bio cultivés dans l’Hexagone cet hiver.

Si vous voulez manger des tomates issues de l’agriculture française biologique, il faudra donc attendre leur grand retour, prévu le 1er mai 2020. Le but est d’éviter de consommer des produits qui ont été cultivés sous serre chauffée. Ceux ci impliquent une production et une émission de gaz à effet de serre plus importante qu’en saison.

Pour autant, les agriculteurs n’ont pas l’interdiction de cultiver les fruits et légumes d’été bio sous serre chauffée. Ils ne pourront juste pas commercialiser leur production avant le 1er mai 2020.

Autre paradoxe : l’interdiction n’impacte pas les fruits et légumes produits à l’étranger. Ils peuvent donc être cultivés sous serre chauffée, par exemple aux Pays-Bas ou en Espagne, puis être importés et vendus en France durant l’hiver.