OL-Auxerre : confirmer à domicile pour rester sur le podium

Olympique Lyonnais - AJ Auxerre, 31e journée de Ligue 1, samedi 15 heures. En intégralité sur Tonic Radio.

L’Olympique lyonnais n’a plus le droit de ralentir. Six jours après sa victoire au Parc des Princes contre le PSG (1-2), l’OL retrouve le Groupama Stadium ce samedi (15h) pour y recevoir Auxerre, dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. Avec un objectif clair : confirmer sa troisième place et mettre la pression sur ses poursuivants (le programme : Toulouse-Monaco samedi à 21 heures, Paris FC-Lille et Rennes-Nantes dimanche à 17 heures 15, Marseille-Nice dimanche à 21 heures).

Dans un stade qui devrait accueillir près de 50 000 spectateurs, avec en prime une opération « tous en blanc » pour fêter les 25 ans du groupe de supporters "Les rouge et bleu" et une météo estivale annoncée, les Lyonnais auront tout pour prolonger la dynamique enclenchée face au PSG.

Mais attention à l’excès de confiance. Paulo Fonseca l’a rappelé : « Battre Paris change beaucoup de choses, cela apporte de la confiance, mais ce n’est qu’une victoire. Il faudra réitérer cette performance sur chacun des quatre derniers matchs. » À quatre journées de la fin, l’entraîneur portugais insiste sur la nécessité de rester « équilibré et réaliste » dans un sprint final où chaque détail comptera. Sur le plan de l’effectif, Lyon pourra compter sur les retours de Corentin Tolisso et Pavel Sulc, absents ces dernières semaines, mais devra toujours faire sans Malick Fofana et Ernest Nuamah.

Sur le papier, l’adversaire semble à la portée de l’OL. Actuellement 16e et barragiste, Auxerre lutte pour son maintien. Mais les Bourguignons restent sur un très bon un nul 2-2 à Monaco, preuve de leur capacité à exister face à des équipes du haut de tableau.

Fonseca s’attend d’ailleurs à un match très différent de celui de dimanche dernier : « Auxerre est une équipe compacte, très dangereuse en contre-attaque. Leurs attaquants sont rapides et peuvent se projeter très vite. Ce sera un match de patience. » Un scénario qui correspond justement aux difficultés rencontrées par l’OL cette saison face aux blocs bas.

Le souvenir du match aller (0-0) et du nul concédé la saison dernière à domicile (2-2) invite également à la prudence. Dans ce contexte, l’OL devra faire preuve de maîtrise et d’efficacité pour éviter toute mauvaise surprise.

Troisième à quatre journées de la fin, Lyon a désormais son destin entre les mains. Une place en Ligue des champions est en jeu, et le message est clair en interne : « C’est une pression positive », souligne Fonseca.

À condition de confirmer face à un adversaire qui, lui aussi, joue gros.