L’OL suivrait de près Xherdan Shaqiri et Sardar Azmoun

Malgré le début de la saison, les discussions et tractations ne s’arrêtent pas en ce mois d’août. Quelques jours après son match nul contre Brest (1-1) lors de la première journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais s’active toujours sur le marché des transferts. En conférence de presse d’avant-match, Peter Bosz évoquait son besoin de joueurs pour renforcer son effectif.

Pour répondre aux exigences du nouveau coach lyonnais, après l’échec André Onana, l’OL piste deux joueurs : Xherdan Shaqiri (Liverpool) et Sardar Azmoun (Zénith).

Selon les informations de L’Équipe, le club rhodanien aurait formulé une offre pour le milieu de terrain offensif de Liverpool. Le montant de la proposition n’est pas connu. Selon le quotidien, la valeur du joueur est estimée entre 5 et 7 millions d’euros. À 29 ans, celui qui a côtoyé les championnats italiens, allemands et anglais (450 matches pro dont 160 joués au Bayern, à l’Inter Milan et à Liverpool), dispose d’une polyvalence qui plairait à Bosz.

Cependant, le dossier n’est pas simple. D’une part, par la marge de manœuvre dont dispose le club de Jean-Michel Aulas, dans le recrutement. D’autre part, par la concurrence importante qu’il existe. À un an de la fin de son contrat, Shaqiri attire. Le quotidien rapporte que le FC Séville, Villarreal ou encore Naples étudient un potentiel transfert du Suisse, ajoutant que les dirigeants de Liverpool en souhaiteraient 15 millions. Un troisième facteur à ne pas négliger : les exigences salariales d’un joueur de ce calibre, malgré ses fragilités physiques ces dernières années.

La deuxième option vers laquelle se tourne l’OL est celle d’un attaquant. La priorité du technicien néerlandais se nomme Sardar Azmoun. L’attaquant polyvalent du Zénith Saint-Pétersbourg est dans une situation contractuelle similaire à celle de Shaqiri ou Onana : en fin de bail dans un an. L’international Iranien de 26 ans (55 sélections, 37 buts) souhaite quitter le championnat russe, où il évolue depuis ses débuts en pros. Bosz pensait déjà à lui, à l’époque où il entraînait le Bayer Leverkusen.

Un dossier qui s’avère, une nouvelle fois, loin d’être aisé. Les prétendants sont là pour Azmoun : AS Roma, Bayer Leverkusen. Les exigences du Zénith sont également à prendre en compte. Le club russe demande pour l’instant près de 20 millions d’euros pour le joueur, une somme que n’est, pour l’instant, pas décidé à investir l’OL.

Affaire à suivre…