Lyon et Marseille parmi les villes où il faut investir pour une collocation en 2021

Selon une étude effectuée par le site Investissement-locatif.com, Lyon et Marseille font partie des trois villes où il est le plus rentable d’investir dans une location en 2021, indique Le Progrès.

Lyon, deuxième aire d’attraction du pays, accueille chaque année plus de 155 000 étudiants et possède un taux de rentabilité net moyen de 5,5 %. Dans la capitale des Gaules, le loyer mensuel moyen en colocation est de 26,23 € par m² (contre 16,80 € par m² hors colocation).

Marseille devance Lyon ce classement dominé par Lille. La cité phocéenne a un taux de rentabilité net moyen de 6 % et le loyer mensuel moyen en colocation s’élève à 18,39 € par m²(contre 14,20 € par m² hors colocation).

Marseille accueille l’université Aix-Marseille, qui compte plus de 80 000 étudiants. Et selon l’étude, « les quartiers ayant le plus de demande locative sont situés essentiellement du 1er au 5e arrondissement ».