OL – Auxerre (3-2) : Lyon conforte sa 3e place et met la pression sur Lille

Olympique Lyonnais - AJ Auxerre, 31e journée de Ligue 1 : 3-2 (1-1). Buts : Yaremchuk (19e et 71e), Tolisso (66e) pour l'OL.. Diomandé (35e) et Okoh (87e) pour Auxerre.

L’Olympique lyonnais poursuit sa marche en avant. Six jours après son exploit au Parc des Princes, l’OL s’est imposé face à Auxerre (3-2), ce samedi après-midi au Groupama Stadium, lors de la 31e journée de Ligue 1.Un succès précieux dans la course à la Ligue des champions, même si tout n’a pas été simple face à une équipe auxerroise accrocheuse et en lutte pour son maintien.

Dominateurs dans le jeu, les Lyonnais ont ouvert le score par Roman Yaremchuk, auteur de son premier doublé sous les couleurs lyonnaises (19e, 71e). Mais entre-temps, Auxerre était parvenu à égaliser contre le cours du jeu, profitant d’un cafouillage sur coup de pied arrêté (35e). La rencontre a basculé en seconde période avec l’entrée décisive de Corentin Tolisso. Le capitaine lyonnais a redonné l’avantage aux siens d’une reprise (66e), avant de délivrer une passe décisive pour Yaremchuk quelques minutes plus tard (71e). Malgré une réduction du score auxerroise en fin de match (88e) - deux buts sur deux tirs cadrés pour l'AJA ! - l’OL a tenu bon pour s’offrir une victoire méritée.

Au classement, Lyon conforte sa 3e place avec 57 points et met la pression sur Lille. Concrètement, l’OL restera troisième à l’issue de cette 31e journée sauf si le LOSC s’impose par au moins deux buts d’écart sur la pelouse du Paris FC ce dimanche (17h15).

Sans être toujours sereins, les hommes de Paulo Fonseca enchaînent un troisième succès de rang et lancent pleinement leur sprint final.