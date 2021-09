OL – Troyes : l’avant-match

L’OL reçoit Troyes ce mercredi (21h) à l’occasion de la septième journée de Ligue 1.

Cette fois la manière ne suffira pas

« On progresse à tous les matchs », se félicite Peter Bosz. Malgré le scénario cruel, l’entraîneur de l’OL estime même que la défaite à Paris a donné « de la confiance » à ses joueurs : « Cela prouve que l’on peut bien jouer contre une bonne équipe. » Contre Troyes en revanche, le résultat sera primordial : « Le plus important, ce sont toujours les trois points ».

🎙 @emersonpalmieri en conférence de presse à la veille du match #OLESTAC "Il faut rester positif après cette défaite à Paris. On a fait un grand match et nous avons perdu sur des détails. Nous avons été déçu après le match mais l'équipe est sur le bon chemin." pic.twitter.com/PouFy0Ib0g — Olympique Lyonnais (@OL) September 21, 2021

Trois retours

Léo Dubois, Thiago Mendes et Moussa Dembélé sont de retour dans le groupe de l’OL. Dans quel état de forme ? Peter Bosz n’a livré aucun indice ce mardi en conférence de presse mais il serait étonnant que le coach ne procède à aucun changement dans son onze de départ. Avec l’enchaînement des rencontres, le turnover est inévitable. En attaque, Rayan Cherki pourrait également bénéficier d’une opportunité.

L’OL à l’aise contre les promus…

Lyon n’a perdu aucun de ses 14 matches à domicile contre des clubs promus en Ligue 1 au Groupama Stadium. L’OL avait d’ailleurs joué sa première rencontre dans son nouveau stade contre l’Estac, déjà promu à l’époque, le 9 janvier 2016 (4-1).

…Et contre Troyes

Lyon a gagné chacune de ses cinq dernières réceptions de Troyes en Ligue 1, s’imposant par trois buts d’écart lors des trois plus récentes (4-1 en août 2012 et janvier 2016, 3-0 en mai 2018).

Battles a fixé le décor

Sans surprise, c’est une équipe de Troyes défensive qui va se présenter à Décines. Treizième avec cinq points, le promu abordera le match avec un maximum de prudence : « Lyon a une grande équipe habituée à jouer tous les trois jours, ce qui n’est pas notre cas, a expliqué l’entraîneur Laurent Battles en conférence de presse. Face à une telle équipe, il faut être bien en place et essayer d’exploiter correctement le ballon quand on l’a. On travaille beaucoup notre rigueur défensive et on va continuer à le faire. Ce que Lyon a montré hier contre Paris est impressionnant. C’est une équipe qui va jouer le haut de tableau. »

🎥 Les mots du coach Batlles lors du point presse d’avant-match ce matin, en prévision du déplacement à Lyon pour aller affronter l'OL, dans le cadre de la J7 de @Ligue1UberEats ! 🗓#OLESTAC #TeamEstac 🔵⚪️ pic.twitter.com/dmZdzX5UMZ — ESTAC Troyes (@estac_officiel) September 20, 2021

