Re Lyon Nous : les inscriptions ouvertes à partir du 8 septembre pour l’édition 2021

Après une édition 2020 annulée en raison du contexte sanitaire, Re Lyon Nous revient le dimanche 26 septembre pour un événement aux couleurs de l’automne. Journée de partage et de convivialité autour de parcours ludiques, sportifs et culturels en équipe, l’évènement se tiendra dans le respect des règles sanitaires.

Les inscriptions seront ouvertes à partir de ce mercredi sur le site www.lyon.fr, par équipe de 2 à 4 personnes à l’un des deux parcours proposés, accessibles à tous et sans aucune obligation de performance et de classement. « ReLyon Nous est un évènement gratuit qui permet à toutes les Lyonnaises et les Lyonnais de parcourir la ville tout en s’amusant. Nous tenions à maintenir son organisation en 2021, car nous avons besoin de pouvoir retrouver des moments de partage et de convivialité en famille ou entre amis», explique Julie Nublat-Faure, adjointe au Maire de Lyon en charge du sport, de la jeunesse, de la vie associative et de l’éducation populaire.

Les départs se feront par vagues successives dès 8 heures du matin selon plusieurs parcours imaginés pour allier activités sportives et découvertes culturelles.

La recherche d’indices pour résoudre une énigme constitue le fil conducteur de la journée et orientera les participants vers différents sites de la ville.

Un événement 100% lyonnais

Produit et organisé par les services de la Ville de Lyon, Re Lyon Nous offre aux lyonnaises et lyonnais une journée dédiée à la pratique et à l’initiation au sport dans une ambiance festive et familiale. Cette année au programme :

· Deux nouveaux tracés de parcours à découvrir

– un parcours aventure (environ 10 kms)

– un parcours découverte (environ 7 kms)

· La découverte de lieux remarquables valorisant la richesse et le charme du patrimoine historique et naturel lyonnais

· Une énigme inédite, animée par des comédiens et comédiennes professionnels

· Des activités sportives originales, décalées et imaginées spécialement pour l’évènement.