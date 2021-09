Ses créateurs l’assurent, le vaccin Pfizer/BioNTech est « sûr » pour les 5-11 ans

Les laboratoires Pfizer et BioNTech, qui ont crée conjointement l’un des vaccins contre le Covid-19, ont annoncé ce lundi que leur vaccin était « sûr » et « bien toléré » par les enfants âgés de 5 à 11 ans, après s’être basés sur les résultats partiels d’une étude menée sur 4 500 enfants entre 6 mois et 11 ans, originaires des États-Unis, de Finlande, de Pologne et d’Espagne.

Selon les deux laboratoires, leur vaccin déclencherait une réponse immunitaire « robuste » chez les jeunes de cette tranche d’âge, réaction comparable à celle des 16-25 ans ayant reçu le même vaccin mais avec un dosage accru.

Il s’agit là des premières données cliniques pour des jeunes de cette tranche d’âge. Celles-ci seront transmises aux autorités « dès que possible » ont indiqué les deux créateurs du vaccin. Jusqu’à présent, seules les personnes âgées de plus de 12 ans sont autorisées à recevoir une injection des vaccins Pfizer/BioNTech et Moderna, basés sur la technologie de l’ARN messager.