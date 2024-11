À partir d’aujourd’hui, à l’aéroport Saint-Exupéry de Lyon, afin d’éviter aux voyageurs de perdre du temps dans les contrôles de sûreté, l’aéroport propose désormais de réserver un créneau horaire via le service Zenline. En revanche, ce dernier ne sera disponible que pour les vols opérés au terminal 1. Ce service est gratuit et accessible via le site web et l’application mobile de l’aéroport de la capitale des Gaules.

EP