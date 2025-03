ASSE – PSG : les Stéphanois face à l’ogre Parisien

C'est un match extrêmement difficile sur le papier pour les Verts face à une équipe de Paris qui n'a encore jamais perdu en championnat et qui est, à ce jour, la meilleure équipe d'Europe.

Ce samedi à 19h, au stade Geoffroy-Guichard, l'AS Saint-Étienne, 17ᵉ avec 20 points, accueille le Paris Saint-Germain, leader du championnat avec 68 points, pour la 27e journée de Ligue 1.

48 points séparent les deux formations, et leurs ambitions sont clairement différentes : l’ASSE a besoin de points pour assurer son maintien en championnat cette saison, tandis que le PSG pourrait être sacré champion de France dès cette journée si, et seulement si :

Marseille s'incline à Reims,

Paris l'emporte face à l'ASSE,

Monaco et Nice se neutralisent.

Un match déséquilibré sur le papier pour les Verts, qui devront composer sans Augustine Boakye, blessé à la cheville et forfait pour le reste de la saison. En revanche, Aimen Moueffek et Mickaël Nadé seront bien présents, tout comme Ben Old et Ibrahima Wadji.

Pour rappel, les hommes d'Eirik Horneland restent sur un match interrompu à Montpellier le week-end dernier alors qu'ils menaient 2-0. La décision officielle concernant cette rencontre et les différentes options possibles sera connue le 2 avril prochain

Suivez ASSE - PSG ce samedi à partir de 19h avec les commentaires de Robin Hubert en direct et en intégralité sur Tonic Radio Saint-Étienne en DAB+.