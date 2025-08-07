play_arrow

Ballon d’Or 2025 : plusieurs Lyonnaises nommées, aucun joueur de l’OL chez les hommes

La liste des 30 joueurs nommés pour le Ballon d’Or 2025 a été dévoilée ce jeudi 7 août, à un peu plus d’un mois de la prestigieuse cérémonie organisée à Paris, le 22 septembre prochain, au théâtre du Châtelet.

Sans surprise, aucun joueur de l’Olympique Lyonnais ne figure parmi les nommés chez les hommes.

En revanche, du côté des femmes, plusieurs joueuses d'OL Lyonnes sont à l’honneur, dont Melchie Dumornay et Lindsey Heaps.

La technicienne française de Chelsea et ancienne coach d’OL Lyonnes, Sonia Bompastor, figure également parmi les nommées pour le titre de meilleure entraîneure de la saison.

À noter que l’OL Lyonnes fait partie des cinq clubs nommés pour le trophée du meilleur club féminin de l’année, aux côtés du FC Barcelone, de Chelsea, d’Arsenal et du Orlando Pride.

R.H

