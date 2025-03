Basket : l’Elan Chalon doit confirmer pour assurer son maintien face au Portel

Faire un pas de géant vers le maintien.

Jour de match pour l’Elan Chalon qui accueille ce samedi au Colisée Le Portel à l’occasion de la 22e journée de Betclic Elite.

Après une semaine de repos, et leur victoire bien négociée face à La Rochelle le 9 mars dernier, les Rouge et Blanc doivent poursuivre et continuer de gratter des points afin d’assurer une place de maintien en élite cette saison.

Sur le papier tout semble possible pour les hommes d’Elric Delord face à l’avant dernier du championnat.

Coup d’envoi prévu ce soir à 20h30 et le match sera en direct et en intégralité sur Tonic radio avec Willy Sonthonax aux commentaires.

R.H