Betclic Elite : l’ASVEL domine Gravelines-Dunkerque

L'ASVEL a battu Gravelines-Dunkerque (88-79) ce vendredi soir à l'Astroballe en ouverture de la 28e journée de Betclic Elite. Un succès important qui permet aux Villeurbannais de reprendre provisoirement la 4e place au classement en attendant le résultat de la JL Bourg dimanche contre Saint-Quentin.

Shaquille Harrison termine une fois de plus meilleur marqueur du match avec 24 points, 6 rebonds et 3 passes décisives. Les joueurs de Pierric Poupet recevront successivement Bourg-en-Bresse mardi soir (20h en direct sur Tonic Radio), puis Strasbourg samedi soir (20h30 en direct sur Tonic Radio).