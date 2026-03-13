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Betclic Elite : l’Elan Chalon en démonstration contre Limoges !

L'Elan Chalon a infligé une véritable correction au CSP Limoges (109-56) ce vendredi soir au Colisée en ouverture de la 22e journée de Betclic Elite. Grâce à ce succès, les Bourguignons confortent leur neuvième place au classement avant d'affronter Saint-Quentin le week-end prochain et de recevoir Gravelines-Dunkerque le 27 mars.

Les joueurs d'Elric Delord étaient en état de grâce. Nate Darling termine meilleur marqueur du match avec 24 points, 5 rebonds et 2 passes décisives. Jeremiah Hill ajoute 19 points, 3 rebonds et 5 passes décisives.

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