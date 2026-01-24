Betclic Elite : l’Elan Chalon frappe fort et se venge contre Cholet

Encore porté par une excellente ambiance au Colisée, l'Elan Chalon a parfaitement négocié la réception de Cholet (87-77) ce samedi soir à l'occasion de la 17e journée de Betclic Elite.

Monstrueux collectivement (28 passes décisives), les Bourguignons ont pris leur revanche sur les Choletais après la déroute du match aller. Ils enregistrent un précieux succès avant la réception des Allemands de Würzburg mardi soir au Colisée (20h en direct sur Tonic Radio) pour le compte de la 2e journée de la deuxième phase de poules de la Ligue des champions.

VICTOIREEEEEEEE ! ALLEZ LAAAAAA !!!!



⚔️ Elan Chalon 87-77 Cholet



📊 Hill 22, Cuthbertson 21, Mutts 18, Golden 6, Choupas 6, Darling 5, Leray 5, Gaudoux 2, Nadol,y 2



📸 Leopold Gauthier#RougeEtBlanc pic.twitter.com/Zp4LvUET9j — Elan Chalon (@ELANCHALON) January 24, 2026

Très appliqués des deux côtés du terrain, les Chalonnais ont surtout brillé par un jeu offensif spectaculaire. Le premier quart-temps symbolise bien cette saisissante domination avec 32 points inscrits (7/12 à 3 points !). Comme souvent à la baguette, Jeremiah Hill a livré une nouvelle performance de haut niveau, terminant meilleur marqueur avec 22 points, 6 passes décisives et 5 rebonds.

Bien épaulé, le meneur a pu compter sur l'efficacité de Zac Cuthbertson (21 points et 8 rebonds pour 28 d'évaluation) et l'activité de Justyn Mutts (18 points et 4 rebonds).

Seul point négatif de la soirée, le point-average. Les joueurs d'Elric Delord ont échoué en tentant de récupérer l'écart du match aller (-19) en fin de rencontre.