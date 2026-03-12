Celta Vigo – OL (1-1) : tout se jouera dans une semaine à Décines

Celta de Vigo - Olympique Lyonnais, 1/8e de finale de la Ligue Europa : 1-1 (1-0). But : Rueda (25e) pour le Celta, Endrick (87e) pour l'OL.

L’Olympique lyonnais a arraché un match nul précieux sur la pelouse du Celta Vigo (1-1), jeudi soir, en huitième de finale aller de la Ligue Europa. Un résultat qui laisse toutes ses chances à l’OL avant le match retour à Décines, même si les Lyonnais peuvent nourrir quelques regrets.

Les hommes de Paulo Fonseca ont longtemps couru après le score après l’ouverture de Javi Rueda dès la 25e minute sur un contre rapide du Celta. Une situation frustrante pour des Lyonnais pourtant globalement dominateurs dans le jeu.

Le match a basculé à l’heure de jeu avec l’expulsion de Borja Iglesias pour les Espagnols (54e). En supériorité numérique pendant plus d’une demi-heure, l’OL a accentué la pression sur le but galicien, mais s’est longtemps heurté à son manque de réalisme.

Peu en vue jusque-là, Endrick a finalement délivré les Lyonnais à trois minutes de la fin. L’attaquant brésilien a égalisé d’une frappe puissante dont il a le secret, profitant aussi d’une intervention hésitante du gardien Radu (87e).

Avec ce nul 1-1, l’OL reste en position favorable avant le match retour jeudi prochain au Groupama Stadium, même si les Gones peuvent se dire qu’il y avait sans doute mieux à faire en Espagne.