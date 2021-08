Cinq choses à savoir avant Angers-OL

L’OL se déplace à Angers ce dimanche (13 heures) lors de la deuxième journée de Ligue 1. Tout ce qu’il faut savoir avant ce match.

L’OL a déjà la pression

Le calendrier des quatre premières journée (Brest, Angers, Nantes, Clermont) laissait entrevoir des débuts rêvés pour Peter Bosz ? Tout le monde est déjà redescendu sur terre après le nul contre Brest lors en ouverture (1-1). L’OL n’a déjà plus de temps à perdre pour mettre la machine à marche. Même si Peter Bosz, en plus de réclamer des recrues, continue de demander du temps : ‘’Lors des premières journées de championnat, il y a toujours des surprises, de partout. Ce n’est qu’après la coupure internationale de début septembre que les choses vont se mettre en place avec un rythme de deux matchs par semaine.’’



La défense centrale est en chantier

Après la paire Marcelo-Lukeba contre Brest (1-1), quelle sera la charnière de l’OL à Angers ? Jason Denayer, malade lors de la première journée, n’a toujours pas prolongé un contrat qui expire dans un an. Sinaly Diomandé reste sur une préparation catastrophique et n’a visiblement pas la confiance du coach. Mais Castello Lukeba paraît encore tendre pour endosser un costume de titulaire à part entière, alors que le manque de vitesse de Marcelo semble rédhibitoire par rapport à la philosophie de Peter Bosz. En clair, c’est un sacré chantier. L’entraîneur néerlandais a toutefois vanté ‘’l’intelligence’’ de Marcelo : ‘’Un joueur intelligent part en avance et, s’il part en avance, il a des chances d’arriver aussi en avance’’.

Guimaraes veut enchaîner

Paré d’or avec le Brésil lors des Jeux Olympiques, le milieu de terrain entend surfer sur cette dynamique. ‘’Cette victoire aux Jeux Olympiques m’a donné beaucoup de confiance. J’ai réussi une très bonne compétition. J’ai joué toutes les minutes avec le Brésil. Le coach Peter Bosz m’a beaucoup parlé. Je me sens en confiance. Je veux jouer à un très haut niveau. Juninho et le président Jean-Michel Aulas m’ont donné leur parole et m’ont laissé partir à Tokyo. Je les remercie et je vais tout donner pour l’OL.’’

Angers et Baticle ont réussi leurs débuts

Vainqueur à Strasbourg (2-0) lors de la première journée, Angers a débuté en trombe. Intronisé entraîneur principal, Gérald Baticle, qui a quitté l’OL cet été après dix années comme adjoint, a mis en place un 3-4-1-2 très séduisant. Affronter l’OL pour son premier match à domicile est un sacré clin d’œil, comme il l’a confié dans Le Progrès : ‘’Lorsque je suis arrivé ici, j’avais dit qu’on jouerait sans doute Lyon dans les trois premiers matches, parce que cela se passe souvent comme ça quand on quitte un club pour un autre. On y est, et ce sera particulier bien sûr. Il y aura du plaisir à tous les revoir, mais c’est le match qui m’intéresse.’’

La statistique

Accroché par Brest à domicile (1-1), Lyon n’a plus commencé une saison de Ligue 1 par deux matches sans victoire depuis l’exercice 2010/11 (1 nul, 1 défaite).

