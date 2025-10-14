play_arrow

Lyon 98.4 FM
    Lyon 98.4 FM

    Villefranche 94.7 FM

    Bourgoin 97.8 FM

    Vienne 95.1 FM

    Lyon et Région DAB+

    Chalon-sur-Saône 91.1 FM

    Saint-Étienne DAB+

    Grenoble DAB+

    Avignon DAB+

    Marseille DAB+

    Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix

    Webradio Tonic Radio Latino

    Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing

    Webradio Tonic Radio Latino Gold Mix

    Webradio Tonic Radio Golden Remix

    Webradio Tonic Radio funk soul

    Webradio Tonic Radio français

    Webradio Tonic Radio clubbing

    Webradio Tonic Radio Love

    Webradio Tonic Radio TikTok Song

    Webradio Tonic Radio Saxo Vibes

    Webradio Tonic Radio Urban

Coupe de France de football : ce que réserve le 6ème tour dans la région


Le 6e tour de la Coupe de France réserve un derby inédit dans le Rhône avec Rillieux-la-Pape qui recevra Saint-Cyr Collonges. Les autres clubs rhodaniens joueront à l’extérieur face à des équipes de divisions supérieures ou surprenantes.


Côté Loire, la Séauve affrontera les N3 des Hauts Lyonnais tandis que L’Étrat La Tour se déplace à Drumettaz-Mouxy. Chavanay accueillera Andrézieux-Bouthéon, et Savigneux-Montbrison recevra le FC Saint-Étienne, promettant des rencontres disputées pour les clubs ligériens.

En Isère, l’Olympique de Villefontaine affrontera l’Etoile Sportive de Meythet, et le FC Charvieu-Chavagneux se déplacera à Montréal-la-Cluse dans l’Ain.

Groupe A
FC Cournon- d’Auvergne (R2) – Le Puy Foot 43 (National) 
Seauve Sports (R3) – Hauts Lyonnais (N3) 
AAM Lapalisse (R2) – US Blavozy (R1)
FC Chamalières (N3) – Olympique de Valence (R1) 
AS Chavanay (R1) – Andrézieux-Bouthéon FC (N2)  
US Vic-le-Comte (R3) – US Feurs (N3)
US Murataise (R3) – Entente Nord Lozère (R2)
Olympique St Julien-Chapteuil (R3) – US Ecotay Moingt (R3) 
AS Savigneux Montbrison (R3) – FC Saint-Etienne (D1) 

Groupe B
Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01 (National) – GFA Rumilly Vallières (N2)
AC Seyssinet-Pariset (N3) – AS Saint-Priest (N2) 
Olympique de Rillieux-la-Pape (R3) – FC Saint Cyr Collonges-au-Mont d’Or (R1) 
FC Rhône Vallées (R1) – CS Neuvillois (R2) 
Atom’Sports Football Pierrelatte (R3) – FC Saint-Paul-en-Jarez (R2) 
ES Revermontoise (R3) – Lyon La Duchère (N3)  
ES Drumettaz Moux (R3) – L’Etrat La Tour Sportif (R2)
AS Guéreins Genouilleux (D1) – Thonon Evian Grand Genève FC (N3) 
SS Allinges (D1) – FC Bressans (D1)
AS de Montréal-la-Cluse Football (R3) – FC Charvieu Chavagneux (D1) 
ES Meythet (D3) – Olympique de Villefontaine (R2)

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille.

