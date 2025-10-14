Coupe de France de football : ce que réserve le 6ème tour dans la région



Le 6e tour de la Coupe de France réserve un derby inédit dans le Rhône avec Rillieux-la-Pape qui recevra Saint-Cyr Collonges. Les autres clubs rhodaniens joueront à l’extérieur face à des équipes de divisions supérieures ou surprenantes.



Côté Loire, la Séauve affrontera les N3 des Hauts Lyonnais tandis que L’Étrat La Tour se déplace à Drumettaz-Mouxy. Chavanay accueillera Andrézieux-Bouthéon, et Savigneux-Montbrison recevra le FC Saint-Étienne, promettant des rencontres disputées pour les clubs ligériens.

En Isère, l’Olympique de Villefontaine affrontera l’Etoile Sportive de Meythet, et le FC Charvieu-Chavagneux se déplacera à Montréal-la-Cluse dans l’Ain.

Groupe A

FC Cournon- d’Auvergne (R2) – Le Puy Foot 43 (National)

Seauve Sports (R3) – Hauts Lyonnais (N3)

AAM Lapalisse (R2) – US Blavozy (R1)

FC Chamalières (N3) – Olympique de Valence (R1)

AS Chavanay (R1) – Andrézieux-Bouthéon FC (N2)

US Vic-le-Comte (R3) – US Feurs (N3)

US Murataise (R3) – Entente Nord Lozère (R2)

Olympique St Julien-Chapteuil (R3) – US Ecotay Moingt (R3)

AS Savigneux Montbrison (R3) – FC Saint-Etienne (D1)

Groupe B

Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01 (National) – GFA Rumilly Vallières (N2)

AC Seyssinet-Pariset (N3) – AS Saint-Priest (N2)

Olympique de Rillieux-la-Pape (R3) – FC Saint Cyr Collonges-au-Mont d’Or (R1)

FC Rhône Vallées (R1) – CS Neuvillois (R2)

Atom’Sports Football Pierrelatte (R3) – FC Saint-Paul-en-Jarez (R2)

ES Revermontoise (R3) – Lyon La Duchère (N3)

ES Drumettaz Moux (R3) – L’Etrat La Tour Sportif (R2)

AS Guéreins Genouilleux (D1) – Thonon Evian Grand Genève FC (N3)

SS Allinges (D1) – FC Bressans (D1)

AS de Montréal-la-Cluse Football (R3) – FC Charvieu Chavagneux (D1)

ES Meythet (D3) – Olympique de Villefontaine (R2)

CC