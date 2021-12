Covid-19 : les pharmacies autorisées à ouvrir le dimanche le cadre de la vaccination

Olivier Véran a annoncé ce jeudi sur France 2 que les pharmaciens auront la possibilité, s’ils le souhaitent, d’ouvrir leurs établissements tous les dimanches de décembre et janvier afin de vacciner des gens contre le Covid-19.

🔴 Vaccination #Covid_19 – "Les pharmacies pourront ouvrir, si elles le souhaitent, tous les dimanches en décembre et janvier" annonce @olivierveran



▶ #Les4V avec @Caroline_Roux pic.twitter.com/vXOHzClVpH — Info France 2 (@infofrance2) December 9, 2021

Une décision prise afin d’intensifier la campagne de rappel : « Je signe un arrêté qui va autoriser et inciter les pharmaciens qui le peuvent et le souhaitent à ouvrir désormais tous les dimanches, sans limitation, sur les mois de décembre et janvier. Pourquoi ? Parce que les pharmaciens sont des piliers essentiels de cette campagne de vaccination de rappel, en proximité des Français » a expliqué le ministre de la Santé.

De plus, un arrêté publié cette semaine au Journal Officiel a acté la revalorisation des revenus des pharmaciens qui vaccinent le dimanche, ainsi que celui des infirmiers libéraux vaccinant à domicile.