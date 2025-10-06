play_arrow

Démission de Sébastien Lecornu : Bruno Retailleau déplore un « problème de confiance »


Suite à la démission de Sébastien Lecornu, Bruno Retailleau a accusé l’ancien Premier ministre de lui avoir caché la nomination de Bruno Lemaire. Invité au JT de 13h sur TF1, il a expliqué qu'ils auraient passé 1h30 ensemble avant l’annonce des premiers noms du nouveau gouvernent. Le chef des Républicains déplore un « problème de confiance ».


Olivier Faure et Gabriel Attal seront à leur tour invités au JT de ce soir sur TF1, Emmanuel Macron n’aurait quant à lui pas pour projet de prendre la parole aujourd’hui, selon BFMTV.

