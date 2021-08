Deux nouveaux rassemblements anti-pass sanitaire prévus ce samedi à Lyon

Deux nouveaux cortèges défileront ce samedi après-midi à Lyon à l’occasion de la cinquième journée de mobilisation contre le pass sanitaire.



Le premier rassemblement s’élancera à 14h depuis la place des Brotteaux pour rejoindre la place Jean Macé, en passant par la rue Vauban, la rue Garibaldi, la rue de l’Abondance, le cours Gambetta et l’avenue Jean-Jaurès.

La seconde manifestation est non déclarée. Elle devrait partir de l’esplanade François-Mitterand à Confluence à partir de 14h. Un autre rassemblement est également prévu à Villefranche-sur-Saône dès 10h ce samedi matin.



À noter qu’un périmètre d’interdiction de manifester a été dressé par la préfecture sur une partie de la Presqu’île lyonnaise entre 12h et 21h ce samedi.

En raison des #manifestations non déclarées en préfecture ces dernières semaines, et des atteintes aux forces de l'ordre en marge de ces rassemblements illégaux, le préfet met en place un périmètre d'interdiction de manifestation samedi 14 août 2021 à #Lyon pic.twitter.com/CfkK7PLa1K — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) August 13, 2021