En cette fin de journée à 18h30, l’Elan Chalon reçoit Limoges au Colisée à l’occasion d’un match amical de préparation avant la reprise du championnat le week-end prochain. La rencontre est de plus réservée aux écoles du Grand Chalon dans le public. Plus de 4000 élèves et leurs proches devraient ainsi assister à la partie.