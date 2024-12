L’humoriste Élie Semoun revient avec "Cactus".

Il annonce une série de spectacles dans toute la France et passera notamment par la Loire en décembre 2025, le 5 plus précisément du coté de la Comète.

Pour les plus intéressés, la billetterie est d’ors et déjà ouverte et elle est à retrouver ici.

R.H