Épidémie d’hépatite A à Lyon : plus de 40 cas recensés

Prudence à Lyon. Selon les derniers chiffres publiés par l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, plus de 40 résidents de l’agglomération ont été infectés par le virus de l’hépatite A.

Pour rappel, l’hépatite A est une maladie du foie qui se transmet principalement par l’eau ou les aliments souillés, ainsi que par contact avec des objets ou des mains contaminés.

Face à cette épidémie, l’ARS recommande :

  • de se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon, notamment avant les repas et après être allé aux toilettes,
  • de laver les aliments avec de l’eau potable,
  • et d’éviter de consommer des fruits de mer crus ou peu cuits.

R.H

