Épidémie d’hépatite A à Lyon : plus de 40 cas recensés

Prudence à Lyon. Selon les derniers chiffres publiés par l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, plus de 40 résidents de l’agglomération ont été infectés par le virus de l’hépatite A.
Pour rappel, l’hépatite A est une maladie du foie qui se transmet principalement par l’eau ou les aliments souillés, ainsi que par contact avec des objets ou des mains contaminés.
Face à cette épidémie, l’ARS recommande :
- de se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon, notamment avant les repas et après être allé aux toilettes,
- de laver les aliments avec de l’eau potable,
- et d’éviter de consommer des fruits de mer crus ou peu cuits.
R.H