Épidémie d’hépatite A à Lyon : plus de 40 cas recensés

Prudence à Lyon. Selon les derniers chiffres publiés par l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, plus de 40 résidents de l’agglomération ont été infectés par le virus de l’hépatite A.

Pour rappel, l’hépatite A est une maladie du foie qui se transmet principalement par l’eau ou les aliments souillés, ainsi que par contact avec des objets ou des mains contaminés.

Face à cette épidémie, l’ARS recommande :

de se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon, notamment avant les repas et après être allé aux toilettes,

de laver les aliments avec de l’eau potable,

et d’éviter de consommer des fruits de mer crus ou peu cuits.

R.H