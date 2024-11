Fête des Lumières à Lyon : le programme entièrement dévoilé pour les 25 ans de l’événement

Le programme de la Fête des Lumières à Lyon, il a été dévoilé ce matin par la Ville de Lyon. 32 œuvres au total réparties sur 28 sites. Et comme promis, 6 œuvres anniversaires sont de retour cette année pour les 25 ans de l’événement.

On retrouvera "I Love Lyon" place Bellecour, qui enferme la statue de Louis XIV dans une boule de neige, des célèbres Anooki qui déménageront au Parc de la Tête d'Or, du Paseo d'hiver rue de la Ré, de l'act 4 place des Jacobins, du "Retour du Petit Géant" aux Terreaux et Laniakea place Antonin Poncet.

Pour le parc de la Tête d'Or, généralement victime de son succès avec de longues files d'attente, la mairie a souhaité changer le parcours. L'entrée se fera désormais par la porte Tête d'Or, et non la porte des Enfants du Rhône. Ce sont au total 5 oeuvres qui seront à retrouver dans le parc : les Hanooki à l'entrée (trois couples qui vont se faire des bisous, se courir après), Reflexions Color (face au lac), Darkitects (végétaux), Solar dust (laser nuages de poussière lumineux), Plastic Island à la Roseraie (une œuvre qui crée un amoncellement de plastique pour sensibiliser le public à cette cause).

Au parc Sergent Blandan, globalement boudé par le gros de la foule mais dédié aux enfants, une "Boum de lumières" sera proposée. Une ambiance de fête foraine à des horaires aménagés (17h30-21h30).

À noter que de nouveaux lieux feront leur apparition cette année : la Cité Jardin de Gerland, l’esplanade du Gros Caillou mais aussi le Musée de l’Automobile et l’Auditorium. La fête des lumières qui aura lieu du 5 au 8 décembre.

R.H