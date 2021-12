Fête des Lumières : comprendre l’oeil et ses comportements grâce à l’oeuvre Lumière “IRIS”

Vous étiez nombreux à l’admirer ce mercredi 8 décembre 2021 au soir. « Iris », l’œuvre de Jérémie Bellot projetée sur la Cathédrale Saint-Jean de Lyon. Mais alors, qui est ce nouvel artiste et quel est le message de son œuvre ? Explications détaillées.

Jérémie Bellot ©Jade Lagnier

Jérémie Bellot est un architecte et artiste plasticien. Cette année, il participe pour la première fois à la Fête des Lumières. « Nous sommes évidemment enchantés et très touchés [d’y participer, ndlr] », commente-t-il.

Appelée « Iris », son œuvre est projetée sur la Cathédrale Saint-Jean, dans le 5ème arrondissement de Lyon. Elle s’interroge sur le regard et met en avant les différentes visions qui peuvent exister dans le monde vivant. « L’œil et ses composantes sont finalement le berceau de nos illusions », détaille l’artiste.

