Firminy active son dispositif anti-cambriolages pour l’été

La police municipale de Firminy renouvelle l’Opération Tranquillité Vacances. Dans le cadre de la lutte contre les cambriolages, les agents veillent tout l’été sur les habitations des riverains partis en vacances.

Ce service gratuit permet aux habitants de s’inscrire sur un registre pour signaler leur absence. Des policiers effectuent ensuite des patrouilles régulières afin de vérifier qu’aucune intrusion n’ait eu lieu.

Pour s’inscrire, il suffit de contacter la police municipale ou de se rendre directement dans leurs locaux.

M.L