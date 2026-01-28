Gastronomie : sept tables lyonnaises parmi les 100 meilleures de France

Sept restaurants lyonnais figurent parmi les 100 meilleurs de France selon le classement annuel de TheFork, avec Le Comptoir en tête à la 28e place. L’Étage, le Café des Antiquaires, Brutal et Le Poivron Bleu complètent la sélection lyonnaise.
