Guimaraes : ce qu’il faut retenir de sa présentation

Bruno Guimaraes a été présenté ce matin à l’Olympique Lyonnais. Les principales déclarations :

Bruno Guimaraes :

”Je m’excuse de ne pas parler encore français mais je vous promets que je vais tout faire pour y parvenir. Je vais tout faire pour m’intégrer le plus vite possible. (…) Je veux remercier les supporters qui ont envahi mes réseaux sociaux, moi aussi je suis très enthousiaste. Si l’entraineur le décide, je suis prêt à jouer dès dimanche. (…) Juninho est le responsable de cette décision. Il a appelé ma famille et mes agents. J’ai trouvé quelqu’un de très sincère. Il m’a offert un très beau projet de carrière. Il y a aussi beaucoup de jeunes à l’OL. (…) Mes idoles? Ronaldinho, Zidane. Mes références actuelles? Pogba, Kroos, Modric, De Bruyne… (…) J’ai une belle possession de balle. J’aime aider l’équipe. Je peux jouer à tous les postes du milieu de terrain. Il faut que je discute avec l’entraineur pour voir comment m’adapter à ce système. J’ai pu bien discuter avec les Brésiliens lors de mon premier entrainement. ”

Jean-Michel Aulas :

”Je voulais remercier Juni qui a été la pierre angulaire de toute la négociation. Pour faire des transferts de ce type-là, il faut des moyens et je m’en occupe. Il faut aussi avoir la sensibilité et le savoir-faire brésilien et on est bien fourni de ce côté-là. Il s’agit d’un futur très grand joueur. C’est déjà un des meilleurs jeunes brésiliens. C’est une opération importante pour l’OL, car on l’avait ciblé et qu’on a été en difficulté à cause des blessures .”

Juninho : ‘

‘La première fois que j’ai connu Bruno, j’étais consultant au Brésil. J’ai toujours été impressionné par son talent, son utilisation du ballon au milieu. C’était déjà notre priorité avec Sylvinho. J’aime bien les joueurs qui sont passés par le futsal, c’est son cas. (…) Il faut qu’on maîtrise plus le jeu. On pense aussi à l’avenir avec Bruno. C’est un milieu assez complet. Il peut s’installer assez vite ici. (…) J’espère qu’il va vite s’intégrer et si possible qu’il joue dès dimanche (match face à Strasbourg). Il a beaucoup de confiance en lui et il vient de jouer six matchs en compétition officielle avec le Brésil. Connaissant sa qualité, même si tout ne sera pas facile, il est prêt. Il va nous aider quand nous serons sous pression. C’est un milieu différent de ceux qu’on a dans notre effectif. Nous sommes neuvièmes et avons envie de progresser. ”

Propos recueillis par Julien Huët (avec Timothée de Fraguier)