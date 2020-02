Ikea recrute… des humoristes !

Pour ceux qui souhaitent faire de l’humour, Ikea lance un concours pour recruter les humoristes de demain. De manière plutôt insolite, l’enseigne donne la possibilité à ceux qui le souhaitent de se produire sur scène au Point Virgule (Paris), à l’Espace Gerson (Lyon), la Comédie (Lille) et enfin au théâtre de l’œuvre (Marseille).



Jusqu’au 14 février, les personnes majeures peuvent transmettre leur candidature sur www.lapetitepiece.ikea.fr !



Un jury de professionnels et Ikea sélectionneront 20 talents et le 24 février, huit vainqueurs seront dévoilés.



Le parrain de “La Petite Pièce”, Titoff, coachera exclusivement les huit vainqueurs avec Antoinette Colin, directrice artistique du Point-Virgule.