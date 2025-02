Immobilier : la complexité du marché de l’ancien

Depuis plusieurs années, le marché de l'immobilier ancien connaît une situation complexe. La forte demande couplée à une offre insuffisante entraîne une hausse constante des prix au mètre carré. Aujourd’hui, le prix moyen au mètre carré s'élève à 2 473 € pour une maison et 4 114 € pour un appartement.

Parallèlement, le marché locatif devient de plus en plus difficile d’accès en raison de nombreuses contraintes juridiques pesant sur les propriétaires. Entre l’encadrement des loyers, les normes énergétiques toujours plus strictes et la complexité des procédures d’expulsion, certains bailleurs hésitent désormais à mettre leurs biens en location.

Pourtant, malgré ces obstacles, l'AMEPI (Association des Mandats Exclusifs des Professionnels de l'Immobilier) rapporte une légère progression du nombre de transactions, avec une hausse de 2,8 %. Un signe que, malgré les difficultés, le marché immobilier ancien reste dynamique.

M.L.