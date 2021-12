La mairie de Lyon rejette le mécénat de TotalEnergies

La mairie de Lyon vient de rejeter le mécénat de TotalEnergies pour l’Opéra et le Musée des Beaux-arts, Greenpeace de son coté salue cette initiative.



Sur son site, l’Opéra de Lyon expliquait que la multinationale menait jusqu’alors des actions destinées à “favoriser l’Education Artistique et Culturelle“



L’Opéra de Lyon aurait également confirmé à Greenpeace avoir “décidé de ne plus solliciter le mécénat d’entreprises du secteur de l’énergie pétrolière”.

L'Opéra & le Musée des Beaux-Arts de #Lyon mettent fin aux mécénats de @TotalEnergies !👍🤗



Contre l’emprise de l’industrie fossile, la mobilisation a payé!



Nous saluons ces initiatives qui délégitiment les entreprises pétro-gazières.



📰👉https://t.co/RyLlzPjBxK pic.twitter.com/ivgdlEgr2F — Greenpeace Lyon (@greenpeacelyon) December 21, 2021