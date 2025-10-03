L’ASVEL décroche sa première victoire de la saison en Euroligue contre Baskonia

L'ASVEL est venue à bout des Espagnols de Baskonia ce vendredi soir (102-95) à la LDLC Arena de Décines dans le cadre de la 2e journée d'Euroligue. Les Villeurbannais ont pourtant souffert dans le premier quart-temps (26-33), avant de réaliser un grand match par la suite. Une belle victoire après le revers frustrant de mercredi soir contre Valence.

Une réponse était attendue, elle a été donnée de la plus belle des manières. Emmenés par un Zac Seljaas en forme olympique (23 points, 4 rebonds et 2 passes décisives), les joueurs de Pierric Poupet ont réussi une belle performance collective pour battre Baskonia. Mais le plus dur reste à venir pour les Rhodaniens avec un déplacement sur le parquet de Saint-Quentin dimanche soir (19h) en championnat puis, une troisième journée d'Euroligue sur le parquet du Real Madrid jeudi soir (21h).