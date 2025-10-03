play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
Aller à l'album
  • play_arrow

    Lyon 98.4 FM

  • play_arrow

    Villefranche 94.7 FM

  • play_arrow

    Bourgoin 97.8 FM

  • play_arrow

    Vienne 95.1 FM

  • play_arrow

    Lyon et Région DAB+

  • play_arrow

    Chalon-sur-Saône 91.1 FM

  • play_arrow

    Saint-Étienne DAB+

  • play_arrow

    Grenoble DAB+

  • play_arrow

    Avignon DAB+

  • play_arrow

    Marseille DAB+

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Urban

Télécharger notre application sur :

Android Apple
Facebook Instagram Youtube
Écouter Tonic Radio
Webradios

L’ASVEL décroche sa première victoire de la saison en Euroligue contre Baskonia

L'ASVEL est venue à bout des Espagnols de Baskonia ce vendredi soir (102-95) à la LDLC Arena de Décines dans le cadre de la 2e journée d'Euroligue. Les Villeurbannais ont pourtant souffert dans le premier quart-temps (26-33), avant de réaliser un grand match par la suite. Une belle victoire après le revers frustrant de mercredi soir contre Valence.

Une réponse était attendue, elle a été donnée de la plus belle des manières. Emmenés par un Zac Seljaas en forme olympique (23 points, 4 rebonds et 2 passes décisives), les joueurs de Pierric Poupet ont réussi une belle performance collective pour battre Baskonia. Mais le plus dur reste à venir pour les Rhodaniens avec un déplacement sur le parquet de Saint-Quentin dimanche soir (19h) en championnat puis, une troisième journée d'Euroligue sur le parquet du Real Madrid jeudi soir (21h).

https://twitter.com/LDLCASVEL/status/1974206612052074785

Partager sur

Facebook Instagram

vous aimerez aussi

Le FC Villefranche-Beaujolais reçoit Châteauroux ce soir

LIRE PLUS

Virements bancaires : le nom du destinataire devient obligatoire

LIRE PLUS

L’aéroport de Lyon Saint-Exupéry atteint la neutralité carbone nette

LIRE PLUS

Polluants éternels : une étude sur le sang de 300 Lyonnais

LIRE PLUS
Inscription newsletter
Nos actualités
Informations
A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

  • Copyright © 2024
  • Tonic radio
  • Site réalisé par l'agence Küme à Lyon
Facebook Instagram Youtube