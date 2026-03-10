play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
Aller à l'album
  • play_arrow

    Lyon 98.4 FM

  • play_arrow

    Villefranche 94.7 FM

  • play_arrow

    Bourgoin 97.8 FM

  • play_arrow

    Vienne 95.1 FM

  • play_arrow

    Lyon et Région DAB+

  • play_arrow

    Chalon-sur-Saône 91.1 FM

  • play_arrow

    Saint-Étienne DAB+

  • play_arrow

    Grenoble DAB+

  • play_arrow

    Avignon DAB+

  • play_arrow

    Marseille DAB+

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino Gold Mix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Golden Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio funk soul

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio français

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Love

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio TikTok Song

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Saxo Vibes

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Urban

Télécharger notre application sur :

Écouter Tonic Radio
Webradios
Podcasts
Kids Tonic live

L’Elan Chalon éliminé de la Ligue des champions après sa défaite contre Malaga

L'Elan Chalon s'est incliné ce mardi soir au Colisée contre les Espagnols de Malaga (70-80) à l'occasion de la 5e journée de la seconde phase de poules de la Ligue des champions. Une défaite synonyme d'élimination contre le double tenant du titre de la compétition. Mais les Andalous ont tremblé dans l'ultime quart-temps face à une valeureuse équipe chalonnaise qui sort la tête haute de cette compétition.

Les joueurs d'Elric Delord peuvent désormais se tourner pleinement vers le championnat dans cette fin de saison avec la réception de Limoges ce vendredi soir au Colisée (20h30 en direct sur Tonic Radio Chalon) à l'occasion de la 22e journée de Betclic Elite.

Partager sur

Facebook Instagram

vous aimerez aussi

OL-PFC (1-1) : l’OL arrache le nul mais chute du podium

LIRE PLUS

OL-PFC : l’OL doit se relancer

LIRE PLUS

Coupe de France : l’OL éliminé aux tirs au but par Lens malgré un incroyable retour

LIRE PLUS

OL-Lens : un choc et des retrouvailles

LIRE PLUS

OL-Lens : le retour de Pierre Sage, l’entraîneur qui a marqué Lyon

LIRE PLUS

OM-OL : le millimètre qui interroge

LIRE PLUS

OM-OL (3-2) : Lyon battu au Vélodrome, la course au podium relancée

LIRE PLUS

Ligue Europa : ce sera le Celta Vigo en 1/8e pour l’OL

LIRE PLUS

Lidl a ouvert son magasin XXL dans l’ancien garage Citroën

LIRE PLUS

OL – Brest : Lyon s’impose (2-1), enchaîne une sixième victoire et grimpe à la 4e place

LIRE PLUS

Lyon : une grande marche contre l’extrême droite prévue samedi

LIRE PLUS

Michele Kang a reçu un trophée du Comité international olympique

LIRE PLUS

Elections : dernier grand meeting de Coeur Lyonnais ce soir

LIRE PLUS
Stade Geoffroy-Guichard

Le stade Geoffroy-Guichard accueillera un match caritatif le 31 mai

LIRE PLUS
Nos actualités
Informations
A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

  • Copyright © 2024
  • Tonic radio
  • Site réalisé par l'agence Küme à Lyon
Facebook Instagram Youtube
Fermer la recherche
Rechercher un article
Rechercher un podcast