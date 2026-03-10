L’Elan Chalon éliminé de la Ligue des champions après sa défaite contre Malaga

L'Elan Chalon s'est incliné ce mardi soir au Colisée contre les Espagnols de Malaga (70-80) à l'occasion de la 5e journée de la seconde phase de poules de la Ligue des champions. Une défaite synonyme d'élimination contre le double tenant du titre de la compétition. Mais les Andalous ont tremblé dans l'ultime quart-temps face à une valeureuse équipe chalonnaise qui sort la tête haute de cette compétition.

Les joueurs d'Elric Delord peuvent désormais se tourner pleinement vers le championnat dans cette fin de saison avec la réception de Limoges ce vendredi soir au Colisée (20h30 en direct sur Tonic Radio Chalon) à l'occasion de la 22e journée de Betclic Elite.