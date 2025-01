Et enfin, la 34ᵉ édition du Tour de Nord-Isère se déroulera du 28 mai au 1ᵉʳ juin, avec une ouverture à Charvieu-Chavagneux le 28, une arrivée à Satolas-et-Bonce le 29, et un départ et une arrivée à Jons le 30. L'épreuve, très suivie en région lyonnaise, pourrait voir la participation de Paul Seixas, pressenti pour succéder au Belge Jarno Widar, vainqueur en 2024. La course reste un événement clé pour les jeunes talents du cyclisme.

EP