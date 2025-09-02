Les statistiques affolantes des avant-centres de l’OL

L’Olympique Lyonnais a bouclé son mercato estival sans trouver de véritable successeur à Alexandre Lacazette, parti libre, ni à Georges Mikautadze, transféré dans les dernières heures à Villarreal pour plus de 30 millions d’euros. Résultat : les statistiques de ses avant-centres donnent le vertige… mais pas dans le bon sens.

Recruté en prêt avec option d’achat, Martin Satriano, 24 ans, débarque de Lens. L’Uruguayen reste pourtant une énigme : il revient d’une rupture des ligaments croisés (octobre 2024) et n’a plus été titulaire depuis le 19 mai 2024 avec Brest. Son dernier but en Ligue 1 remonte au 28 avril 2024. En tout, Satriano affiche 8 buts en 55 matchs de Ligue 1, auxquels s’ajoutent 2 buts en 35 matchs de Serie A.

Derrière lui, c’est encore plus léger. Enzo Molebe, 17 ans (18 ans le 18 septembre), n’a joué que 9 minutes en professionnel, aucune en Ligue 1. Son compteur se limite à deux apparitions éclairs en Coupe d’Europe et en Coupe de France, plus 1 but en 9 matchs de National 3 la saison dernière. Il a marqué 3 buts en 8 sélections avec les U18 français.

Le troisième avant-centre, Alejandro Gomez Rodríguez (17 ans et demi), n’a pas plus de références. Il affiche seulement 19 minutes en Ligue 1, disputées la saison passée face à Lens, et reste sur 5 buts en 15 matchs de National 3 en 2024-2025.

En clair, pour une équipe actuelle coleader de la Ligue 1, l’OL aborde la saison avec un secteur offensif central marqué par l’inexpérience et des statistiques faméliques.