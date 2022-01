Ligue 1 : Troyes-OM bientôt reprogrammé ?

L’OM a demandé à la LFP et à Prime Video, diffuseur de la Ligue 1, de décaler l’horaire de son match contre l’ESTAC, prévu le dimanche 27 février à 13 heures.

Et pour cause, quelques jours avant, le jeudi 24 février, les hommes de Jorge Sampaoli auront un match des 16es de finale de la Ligue Europa Conférence à jouer à Bakou, en Azerbaïdjan, contre Qarabag. Et les Marseillais auront un trajet de 7 heures d’avion à digérer, à l’aller comme au retour.

L’OM estime que les délais de récupération entre ces deux matches ne sont pas respectés et que l’intégrité physique des joueurs serait mise en danger. Ainsi, le club souhaiterait décaler le coup d’envoi de la rencontre face à l’ESTAC, sans impacter les autres clubs de Ligue 1.