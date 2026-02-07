Ligue 2 : l’ASSE relance la machine contre Montpellier

Dans un match plutôt fermé entre deux anciens clubs de l'élite, l'ASSE a finalement trouvé le chemin des filets en fin de rencontre face à Montpellier (1-0) ce samedi soir au stade Geoffroy-Guichard en clôture de la 22e journée de Ligue 2. Un but inscrit par la nouvelle recrue stéphanoise, Julien Le Cardinal, à la 77e minute sur un corner tiré par le Serbe Igor Miladinovic.

Les Verts font la belle opération du week-end en remontant à la 4e place du classement de Ligue 2. Les joueurs de Philippe Montanier reviennent à 2 points du Mans (3e) et de Reims (2e). Ils ne sont plus qu'à 4 points du leader troyen.

Les Stéphanois iront à Guingamp le week-end prochain, avant de recevoir Laval le 21 février prochain.