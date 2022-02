Ligue Europa Conférence : l’OM écarte Luis Henrique de sa liste

Le Brésilien Luis Henrique a été retiré de la liste des joueurs retenus par l’OM pour disputer la Ligue Europa Conférence (C4). Le club marseillais, qui souhaitait y intégrer ses deux recrues hivernales, Cédric Bakambu et Sead Kolasinac, a donc décidé d’écarter son attaquant de 21 ans, très décevant depuis son arrivée sur la Cannebière et auteur d’un seul petit but, toutes compétitions confondues, en 19 matches disputés depuis le début de la saison.