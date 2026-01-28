play_arrow

Ligue Europa : l’OL pour valider le top 2 face au PAOK Salonique

Olympique Lyonnais - PAOK Salonique, 8e journée de la phase de ligue de la Ligue Europa. Jeudi 21 heures. En intégralité sur Tonic Radio.

Ce jeudi soir, l’Olympique Lyonnais dispute son ultime match de la phase de ligue de Ligue Europa avec la réception du PAOK Salonique. Dans une atmosphère particulière à Décines, où un hommage sera rendu aux sept supporters grecs décédés sur la route de Lyon mardi, les Lyonnais ont encore un objectif clair : sécuriser l’une des deux premières places pour s’offrir l’avantage du terrain jusqu’en demi-finale, un avantage non négligeable surtout quand on se souvient de l'élimination en prolongation sur la pelouse de Manchester United en quart de finale la saison passée.

Assuré de terminer dans le top 8 depuis sa victoire à Berne la semaine passée, l’OL sait déjà qu’il évitera les barrages. Mais ce dernier rendez-vous continental est loin d’être anecdotique. D’abord parce parce que, malgré six victoires en sept journées et une place de leader, les Lyonnais ne sont pas encore mathématiquement certains de finir dans le top 2. Ensuite car le club grec, assuré d'être au minimum barragiste, pourrait s’inviter directement en 1/8e de finale en cas de victoire.

Le groupe de l'OL : Tolisso et Sulc forfaits, Abner et Karabec de retour, Descamps et Himbert titulaires.

@julien__huet

L’OL reçoit ce jeudi le PAOK Salonique lors de la dernière journée de la phase de ligue de la Ligue Europa. En cas de victoire, l’OL serait assuré de terminer à l’une des deux premières places, un avantage non négligeable pour la suite @tonicradio #OL #ligueeuropa #Football #lyon #pourtoi

♬ son original - julien__huet

