L’OL craque dans les dernières minutes face à Toulouse, le debrief vidéo

Olympique Lyonnais – Toulouse, 7e journée de L1 : 1-2 (1-0). Buts : Fofana (24e) pour l'OL. Emersonn (87e et 90e+6) pour Toulouse.

L’Olympique Lyonnais a laissé filer une occasion en or. En s’inclinant 2-1 ce dimanche au Groupama Stadium face à Toulouse, les Gones manquent la possibilité de prendre provisoirement la tête de la Ligue 1.

Tout avait pourtant bien commencé. Malick Fofana avait ouvert le score dès la 24e minute, récompensant une première période globalement maîtrisée. Mais au fil du match, les Lyonnais ont reculé, pensant sans doute pouvoir gérer leur avantage.

Une erreur fatale. Entré en jeu dans le dernier quart d’heure, le jeune Brésilien Emersonn a complètement changé la donne. Il a d’abord égalisé à la 87e minute avant de crucifier l’OL dans le temps additionnel (90e+6), offrant un succès renversant au TFC.

Dominateur mais trop imprécis dans le dernier geste, Lyon concède sa deuxième défaite de la saison et voit sa belle série s’arrêter nette. Une soirée frustrante pour les hommes de Paulo Fonseca, qui auront laissé échapper une victoire qui leur tendait les bras.

OL-Toulouse (1-2) : le replay Tonic Radio

A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

