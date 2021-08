Lucas Paqueta et Bruno Guimarães ont été convoqués ce vendredi avec le Brésil dans le cadre des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Les deux milieux de terrain de l’OL affronteront le Chili (2 septembre), l’Argentine (5 septembre) et le Pérou (9 septembre).



Le Brésil est actuellement premier de son groupe avec six victoires en six rencontres.

FORMADA A TROPA DO 🇧🇷



Esses são os nomes que vão defender a #SeleçãoBrasileira nas Eliminatórias rumo ao Catar!



🇨🇱🇧🇷 – 02/set

🇧🇷🇦🇷 – 05/set

🇧🇷🇵🇪 – 09/set pic.twitter.com/DPq63U7DuE — CBF Futebol (@CBF_Futebol) August 13, 2021