Bonne nouvelle pour les automobilistes lyonnais ! Fermé depuis deux mois pour aménager la Voie Lyonnaise n°2 et permettre la cohabitation des voitures et des vélos sous l'ouvrage, le tunnel Vivier-Merle rouvre aujourd’hui pour les véhicules. En revanche, la Voie Lyonnaise n°2 n'est pas encore terminée et reste fermée aux cyclistes, le temps que les aménagements de sécurité soient finalisés.

EP