La Métropole de Lyon lance dès le 29 septembre 2025 un service gratuit de collecte d’encombrants à domicile, accessible via la plateforme Toodego. Chaque habitant pourra réserver jusqu’à 3 rendez-vous par an pour se débarrasser de ses objets volumineux. Objectif : réduire les dépôts sauvages, favoriser le réemploi et créer de l’emploi.

CC