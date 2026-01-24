play_arrow

Metz – OL : l’OL vise une 8e victoire de suite

Metz - OL, 19e journée de Ligue 1, dimanche 17h15. En intégralité sur Tonic Radio.

Trois jours après sa qualification directe pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais enchaîne avec un déplacement à Metz, ce dimanche, dans un contexte très particulier pour les deux équipes.

Côté messin, ce match marque le début de l’ère Benoît Tavenot. Nommé mardi après l’éviction de Stéphane Le Mignan, le nouveau coach a immédiatement fixé le cap. « Le maintien est possible. Il faut mettre un gros casque et foncer sur les seize matchs qui restent », a-t-il lancé à son arrivée, en insistant sur la nécessité de « prendre moins de buts » comme priorité absolue. Derniers de Ligue 1, les Grenats joueront avec l’urgence et l’envie de provoquer un électrochoc dès cette première sortie.

L’OL arrive lui avec des certitudes. Fort de sa victoire à Berne, Lyon vise une huitième victoire consécutive toutes compétitions confondues, et surtout la confirmation en championnat de la remontée à la quatrième place. Paulo Fonseca devra toutefois composer sans Nicolas Tagliafico. Le champion du monde argentin, blessé jeudi en Ligue Europa et victime d’une entorse de la cheville, sera absent environ un mois.

Ce déplacement en Lorraine s’inscrit donc dans une séquence dense, mais révélatrice. Face à un adversaire dos au mur et en pleine transition, l’OL est attendu sur sa capacité à imposer son tempo, sans se laisser embarquer par le contexte. Un test de maturité, pour une équipe désormais attendue dans la course à la qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

OL : Tagliafico forfait un mois

