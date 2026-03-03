Municipales à Lyon : un dernier débat a eu lieu à l’auditorium, Aulas absent

Le dernier débat entre candidats aux élections municipales de Lyon, organisé par La Tribune de Lyon et Lyon décideurs, a eu lieu ce soir au sein de l'auditorium de la ville.

Cinq prétendants à la mairie ont répondu présent : Anaïs Belouassa-Chérifi (La France Insoumise), Grégory Doucet (Les Écologistes), Nathalie Perrin-Gilbert (Lyon avec Vous), Georges Képénékian (Lyon, Quelle énergie !) et Alexandre Dupalais (Union des droites pour la République - Rassemblement national).

Seul Jean-Michel Aulas n'a pas répondu présent. Son parti, Coeur Lyonnais, a tout de même tenté d'envoyer Béatrice de Montille pour plaider à sa place, ce qu'ont refusé les organisateurs.

Culture, politique sociale et sécurité ont été les trois piliers d'un débat rythmé, mais entaché par l'absence du favori.

H.G