OL-Brest : Endrick attendu pour sa première à domicile, Lyon vise le top 4

À l’occasion de la 18e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais reçoit Brest ce dimanche soir (20h45) au Groupama Stadium. Une affiche qui coïncide avec les dix ans de l’enceinte lyonnaise, même si l’enjeu sportif prendra largement le dessus sur la symbolique.

Quinze jours après avoir officiellement rejoint les rangs lyonnais, Endrick devrait connaître sa première titularisation. L’attaquant brésilien figure logiquement dans le groupe retenu par Paulo Fonseca, qui dispose d’un effectif légèrement amoindri pour cette rencontre. Rachid Ghezzal, touché aux adducteurs, et Corentin Tolisso, suspendu, manquent à l’appel par rapport au match disputé à Lille dimanche dernier, en plus de Martin Satriano, parti à Getafe.

Privé de son capitaine et meilleur joueur Tolisso, l’OL devra trouver de nouveaux repères dans l’entrejeu, mais la dynamique est clairement positive. Les Lyonnais ont parfaitement lancé leur année 2026 avec deux succès de référence : une victoire à Monaco en championnat (3-1), puis une qualification en Coupe de France à Lille (2-1).

Cinquième au classement, Lyon a une belle opportunité à saisir. Battu vendredi à Paris (3-0), Lille, quatrième, ne compte plus que deux points d’avance. Et les Gones vont aussi surveiller ce samedi soir le résultat de Marseille, troisième avec deux points d'avance à Angers. En face, Brest occupe la 11e place, à huit longueurs de l’OL, et reste sur une victoire convaincante contre Auxerre (2-0).

Devant son public, l’Olympique Lyonnais cherchera à confirmer sa montée en puissance et à s’installer durablement dans la course aux places européennes.

Olympique Lyonnais - Stade Brestois, 18e journée de Ligue 1, dimanche 20h45, en intégralité sur Tonic Radio. En direct et en intégralité sur Tonic Radio avec les commentaires de Julien Huët et de Max Maurice.