OL féminin : Amel Majri annonce sa grossesse

Cette semaine, l’internationale française de 28 ans, Amel Majri a annoncé sa grossesse à la direction de l’Olympique Lyonnais.



La jeune femme, qui est titulaire en équipe de France est la première joueuse des Bleues à avoir un en enfant en carrière. Le club de la future maman a précisé via un communiqué de presse, “La lyonnaise continuera d’être suivie de près par le staff médical du club pour poursuivre sereinement sa grossesse et la rééducation de son genou gauche, opéré en octobre dernier à la suite d’une rupture du ligament croisé antérieur et du ligament latéral externe.” En effet, la joueuse se remet d’une grave blessure au genou gauche subie le 1er octobre dernier. L’Olympique Lyonnais ajoute qu’ils mettront tout en œuvre pour accompagner sa joueuse durant les prochains mois et qu’ils se réjouissent de l’arrivée dans ses rangs d’un “nouveau petit gone ou petite fenotte.”

L’Olympique Lyonnais félicite @AmelMajri7 et son mari qui attendent un heureux évènement 👶👏https://t.co/oT6V05f4FQ pic.twitter.com/p5Pbcd7kAo — OL Féminin (@OLfeminin) January 14, 2022